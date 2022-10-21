Бывшая жена Пьера Нарцисса предложила поставить памятник певцу у МГУ или РУДН

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Памятник ушедшему из жизни певцу Пьеру Нарциссу может появиться у здания Московского государственного университета имени Ломоносова или Российского университета дружбы народов. Об этом сообщила экс-супруга покойного исполнителя Валерия Калачева.

По словам женщины, Нарцисс был любимчиком ректоров этих высших учебных заведений. Кроме того, сам музыкант является выпускником МГУ. Калачева добавила, что уже нашлись желающие профинансировать установку монумента.

— Памятник мы ему не можем не поставить. Сотни людей это просят сделать. Просто потому что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки — все диаспоры, — рассказала бывшая жена певца.

Калачева уточнила, что в настоящее время обсуждается, каким именно будет монумент. При этом она подчеркнула, что музыкант на нем будет «красивый и стильный».

Она предположила, что в основу памятника ляжет «одна знаменитая фотография» исполнителя.

— Скорее всего, это будет на постаменте высоком такой его знаменитый портрет, — приводит слова женщины Life.ru.

Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры.

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность он приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».