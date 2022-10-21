Песков заявил, что Путин предпочитает сам испытывать новое оружие

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попал по гонгу, стреляя из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью, так как берет в руки оружие «весьма часто». Об этом в пятницу, 21 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент берет оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, совершенно нормальная практика, — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер предпочитает сам испытывать новые модели оружия, которые ему «неоднократно предоставлялись», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Путин пострелял из снайперской винтовки СВД на полигоне в Рязанской области.

Накануне президент России посетил полигон Западного военного округа, где проходят подготовку мобилизованные граждане. Глава государства проинспектировал занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также проверил готовность мобилизованного состава к выполнению задач в районах спецоперации. Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс. Вместе с Путиным полигон в Рязанской области посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.