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Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

Георгий Соланович
Общество
Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 20 октября.

Глава государства проинспектировал занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также проверил готовность мобилизованного состава к выполнению задач в районах спецоперации. Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс.

Путину на полигоне показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы и упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Вместе с Путиным полигон в Рязанской области посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он доложил президенту о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, передает сайт Кремля.

В начале октября Шойгу заявил, что мобилизованные граждане получают необходимые комплекты одежды и другие вещи. За этим следят соответствующие должностные лица. Личный состав сформированных подразделений обучается на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Сергей Шойгу Мобилизация Рязанская область Владимир Путин
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