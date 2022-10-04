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Шойгу: Более 200 тысяч человек прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

Евгений Жуков
Общество
Шойгу: Более 200 тысяч человек прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал число мобилизованных, прибывших в Вооруженные силы РФ.

По его словам, их уже более 200 тысяч человек.

— В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек, — сказал министр.

Шойгу отметил, что мобилизованные граждане получат необходимые комплекты одежды и другие вещи. За этим проследят соответствующие должностные лица.

Министр обороны добавил, что личный состав сформированных подразделений будет обучаться на 80 полигонах и в шести учебных центрах, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что свыше 70 тысяч человек оставили запросы на запись в добровольцы через портал госуслуг с момента объявления в России частичной мобилизации.

Накануне сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой граждане России могут записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Для зачисления в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет.

Сергей Шойгу Мобилизация Россия
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