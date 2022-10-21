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Предприниматели смогут открыть два елочных базара в районе Фили-Давыдково

Елена Самойлова
Город
Предприниматели смогут открыть два елочных базара в районе Фили-Давыдково
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, улица Олеко Дундича Карта всех событий

Москва выставила на торги права на размещение двух елочных базаров в районе Фили-Давыдково. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, на аукционе представлены два торговых объекта площадью 12 и 30 квадратных метров на улице Олеко Дундича и на Кутузовском проспекте. С победителями будет заключен договор на пять лет, и каждый год с 20 по 31 декабря предприниматели смогут начать там продажу елей, пихт и сосен.

— Павильоны будут расположены вблизи пешеходных маршрутов, рядом с торговыми центрами и супермаркетами, жилыми кварталами, остановками общественного транспорта, — рассказал Щербаков.

Он добавил, что победителям предстоит заняться установкой елочных базаров самостоятельно. Заявки на участие принимаются до 28 октября, а торги пройдут 2 ноября на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне город выставил на торги права на открытие двух пунктов проката в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» парка «Красная Пресня».

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