Психотерапевт Вилков назвал главную опасность работы в open space

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Офисы open space способствуют повышению общего уровня стресса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, работая в офисах такого типа, человек не может расслабиться из-за постоянного контроля. По этой причине в конце смены, проведенной в открытом пространстве, сотрудники испытывают сильную усталость.

Вилков дал несколько рекомендаций, как восстановиться после тяжелого дня. По его словам, самыми действенными в таком случае будут обычные правила саморегуляции и снятия стресса: медитативные упражнения, релаксация, массаж, горячие ванны, тишина, приятная музыка и чтение книг.

Подробнее о том, как сконцентрироваться в офисе open space, не терять вдохновение и избежать выгорания, — в материале «ВМ».

А заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский рассказал «Вечерней Москве» о том, какое влияние оказывают на организм психосоматические расстройства и почему из-за стресса может понизиться иммунитет, а также развиться хронические заболевания.