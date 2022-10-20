Офис открытого типа: как выжить в open space

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Работа в офисах открытого типа мотивирует некоторых людей работать активнее, а кому-то, наоборот, доставляет дискомфорт. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как сконцентрироваться в пространстве open space, не терять вдохновение и избежать выгорания.

По словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, продуктивность в таких пространствах зависит от типа личности человека.

— Есть коммуникативные люди, для которых не проблема находиться в таких офисах, а есть те, кто тщательно следит за соблюдением собственных границ — их открытое пространство смущает и создает дискомфорт. Первому типу личности работа в open space не доставляет дискомфорта, такие люди легко могут сосредоточиться, несмотря на большое количество коллег вокруг, — пояснил Вилков.

Второму типу людей, как отметил врач, необходимо создать определенные условия, чтобы не терять продуктивность.

— Если человек относится ко второму типу личности, то ему необходимо создать условия для комфортной работы, чтобы внешние факторы влияли минимально. Важно постараться задать установку: сосредоточиться на работе и не отвлекаться на внешние раздражители. В этом способны помочь наушники или беруши, — порекомендовал психотерапевт.

Тяжелее всего, по мнению специалиста, сосредоточиться в open space интровертам.

— В силу особенности личности интроверты более щепетильно относятся к личному пространству и собственным границам, они не привыкли контактировать с людьми, поэтому им тяжелее работать в офисах открытого типа, — объяснил Вилков.

В этом случае специалист также посоветовал стараться погрузиться в работу или попробовать абстрагироваться от людей при помощи наушников.

Психотерапевт подчеркнул, что пространства open space способствуют повышению общего уровня стресса. Это связано с тем, что человек не может расслабиться из-за постоянного контроля.

Однако с другой стороны, по словам врача, открытые офисы мотивируют людей на проявление большей активности в рабочих делах:

— Работа в таких офисах создает ощущение командного духа, мотивирует, потому что ощущается конкуренция. Многие люди, находясь рядом с коллегами в одном пространстве, становятся более азартными и стараются успеть выполнить как можно больше задач, — заметил Вилков.

Психотерапевт добавил, что многие люди под конец рабочего дня в открытых офисах испытывают сильную усталость. Он дал несколько советов, как прийти в себя после тяжелого дня. По его словам, в этом случае используются обычные правила саморегуляции и снятия стресса:

медитативные упражнения;

релаксация;

массаж;

горячие ванны;

тишина;

приятная музыка;

чтение книг.

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