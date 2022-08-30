«Если отдых не помогает»: психотерапевт Филатов назвал первый симптом эмоционального выгорания

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Эмоциональное выгорание напрямую связано с выгоранием профессиональным, потому что на протяжении длительного времени человек испытывает на работе одни и те же эмоции. «Вечерняя Москва» выяснила у психотерапевта, что может стать первым симптомом этого состояния и как с ним справиться.

Как рассказал врач-психотерапевт Алексей Филатов, отличить выгорание от простой усталости можно одним способом — для этого требуется просто отдохнуть.

— Если отдых не помогает и человек продолжает испытывать усталость и нежелание заниматься какой-либо деятельностью — это свидетельствует об эмоциональном выгорании, — объяснил Филатов.

Он добавил, что если человеку достаточно всего пары часов отдыха для восстановления сил, то это показатель усталости, а не выгорания.

Что делать

Психотерапевт рассказал, что необходимо предпринять, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Поговорите с собой

— Попробуйте ответить на вопрос: «Устраивает ли меня моя сфера деятельности?», — дал совет Филатов.

Научитесь контролировать стресс

— К эмоциональному выгоранию чаще всего приводят стрессовые ситуации на работе, поэтому важно научиться его контролировать, — объяснил врач.

Очевидное и неочевидное

Также специалист рассказал, что существуют нетипичные симптомы выгорания. Например, в следствии соматизации стресса об эмоциональном выгорании могут свидетельствовать появление вегетососудистой дистонии и сосудистые заболевания.

— Если у человека ипохондрический характер и он любит копаться в себе, об эмоциональном выгорании в этом случае могут свидетельствовать появление депрессии и тревожных расстройств, — подчеркнул Вилков.

Однако главным симптомом выгорания, по его словам, является полная потеря интереса к профессиональной деятельности, не восстанавливаемая длительным отдыхом и перерывами.