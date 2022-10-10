Чередование режимов: что такое многозадачность и как научиться все успевать

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В ритме больших городов, чтобы все успевать, люди стараются выполнять несколько дел одновременно. Однако зачастую это приводит к тому, что работа оказывается выполнена некачественно или человек и вовсе впадает в депрессию. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалистов, как грамотно планировать свое время, чтобы все успевать.

Мини-гайд

Как рассказала доктор экономических наук, эксперт по тайм-менеджменту Марианна Лукашенко, многозадачность — это способность человека быстро переключать внимание между делами.

Для грамотного планирования, по словам специалиста, необходимо следовать следующим правилам:

Разгрузить голову

— Это первое условие для эффективной организации продуктивного времени, — заметила Лукашенко.

Разделить задачи на гибкие и жесткие

Как отметила специалист, к гибким относятся задачи, которые строго не привязаны ко времени, а к жестким те, которые имеют четкие временные рамки.

Расставить приоритеты между задачами

Одной из техник распределения планов, по словам собеседницы «ВМ», является система Эйзенхауэра. Она заключается в разделении задач на четыре группы:

Важные и срочные. Важные несрочные. Срочные, но неважные. Несрочные и неважные.

— В первую очередь необходимо выполнять задачи из первой группы. Далее работать над второй группой, чтобы эти задачи не переросли в авральные, — поделилась Лукашенко.

Она дополнила, что для грамотного распределения времени третью группу задач рекомендуется делегировать между сотрудниками.

— К этой группе часто относят звонки и письма. Если у человека есть возможность распределять эти задачи, то лучше не заниматься ими самостоятельно, чтобы экономить время, — пояснила экономист.

Если возможности делегировать задачи нет, Лукашенко рекомендовала их фильтровать. Например, можно завести два почтовых ящика: для важных писем и прочих посланий.

Помнить об отдыхе

Специалист напомнила, что в течение рабочего дня делать перерывы на отдых (пять–десять минут).

— При этом, если человек работает в офисе и весь день проводит за компьютером, в качестве отдыха лучше выбрать недолгую прогулку. Если работа активная, рекомендуется выбрать менее подвижный вид отдыха, — прокомментировала Лукашенко.

Она также выразила мнение, что человека трудно научить многозадачности. Это связано с типами личности: у одних людей мозг переключается быстрее с одной задачи на другую, а у других медленнее.

Причем здесь психология

По словам психолога Марины Гладышевой, на многозадачность действительно влияет психотип человека.

— Есть люди, которым выполнять одну задачу становится очень скучно. А некоторых выполнение нескольких задач одновременно может привести к возникновению депрессии, — объяснила Гладышева.

Она дополнила, что определенных людей большое количество задач мотивирует, а кого-то может ввести в панику.

— Для людей, у которых многозадачность вызывает сложности, лучше избегать такого принципа выполнения дел, потому что это может привести к демотивации и ощущению разочарования в себе, — поделилась психолог.

Также специалист отметила, что многозадачность может спровоцировать выгорание, которого можно избежать только в случае чередования режима труда и отдыха.