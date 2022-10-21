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Путин назвал решаемой проблему алкоголизма в стране

Елена Самойлова
Общество
Путин назвал решаемой проблему алкоголизма в стране
Фото: Администрация президента РФ

Проблему алкоголизма в стране можно решить, для этого у людей должны быть возможности для саморазвития. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 21 октября.

Глава государства обсудил тему высокого уровня употребления алкоголя в стране в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, отметив, что эта проблема «решаемая».

Путин сказал, что насторожен такой тенденцией на Колыме. Проблема алкоголизма связана с недостаточно развитой социальной инфраструктурой, добавил президент и попросил Носова обратить на эту сферу особое внимание.

— Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно. Это совершенно точно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты, — цитирует Путина ТАСС.

Накануне президент подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств, согласно которому препараты можно будет покупать в онлайн-формате с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

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