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Ребенок и мотоциклист пострадали в ДТП на западе столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок и мотоциклист пострадали в ДТП на западе столицы. Видео
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Можайское шоссе, 14с1 Карта всех событий

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Западном административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 21 октября.

По ее словам, ДТП произошло на дублере Можайского шоссе в районе дома 14. Мотоцикл Kawasaki врезался в автомобиль Kia, когда тот совершал поворот.

По данным ГИБДД, в результате дорожной аварии пострадали водитель мотоцикла и 14-летняя девочка-пешеход, которая в этот момент переходила дорогу.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

26-летнего водителя мотоцикла и подростка госпитализировали с различными травмами.

Прокуратура ЗАО контролирует установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия, а также результаты проверки, которая проводится по факту ДТП.

Еще одно ДТП произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова наехала на женщину на слабо освещенной деревенской дороге, в результате чего последняя погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются, есть несколько версий о причинах смерти пострадавшей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Автомобили Западный административный округ (ЗАО) Мотоциклы Москва ДТП
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