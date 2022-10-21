Ребенок и мотоциклист пострадали в ДТП на западе столицы. Видео

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Западном административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 21 октября.
По ее словам, ДТП произошло на дублере Можайского шоссе в районе дома 14. Мотоцикл Kawasaki врезался в автомобиль Kia, когда тот совершал поворот.
По данным ГИБДД, в результате дорожной аварии пострадали водитель мотоцикла и 14-летняя девочка-пешеход, которая в этот момент переходила дорогу.
26-летнего водителя мотоцикла и подростка госпитализировали с различными травмами.
Прокуратура ЗАО контролирует установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия, а также результаты проверки, которая проводится по факту ДТП.
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