Была уже мертва? Что известно о смертельном ДТП с участием Анны Большовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке Калужской области произошло смертельное ДТП. При повороте на Совхозную улицу под колеса Audi, за рулем которого находилась звезда рок-оперы «Юнона и Авось», актриса театра «Ленком» Анна Большова, попала местная жительница. Позже выяснилось, что погибшая была сильно пьяна и могла быть мертва на момент ДТП. Как местная жительница оказалась ночью на улице, виновата ли Большова в ДТП и что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».

Смертельное ДТП

Об аварии стало известно 20 октября 2022 года. ДТП произошло поздно вечером 14 октября в деревне Грачевке Калужской области.

По данным СМИ, в момент аварии за рулем Audi находилась актриса театра «Ленком» Анна Большова. В результате ДТП пострадавшая получила переломы ноги и ключицы, несовместимые с жизнью. Женщина умерла до приезда скорой от болевого шока и большой кровопотери.

Известно, что актриса сама вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. По факту смертельного ДТП начали проверку.

Личность погибшей установить удалось не сразу, так как при женщине не было документов. Вместе с тем был сильный запах алкоголя. Исследование показало, что на момент гибели в крови женщины было четыре промилле алкоголя.

По словам врача-психиатра, нарколога Игоря Лазарева, такое количество спиртного в крови может стать причиной алкогольной комы, которая иногда приводит к летальному исходу. Специалист пояснил РЕН ТВ, что любая доза выше трех промилле считается критическим состоянием, угрожающим жизни человека.

Вскоре после этого в Сети появилась новая версия ДТП: местная жительница на момент аварии могла быть мертва или лежала без сознания на неосвещенном участке дороги.

Роковая ссора

Немного позже была установлена личность погибшей. Ей оказалась 31-летняя Олеся Борисенко, которая была зарегистрирована в деревне Грачевке, но проживала с двумя малолетними детьми (двух и шести лет) и сожителем в Обнинске.

С мужчиной, выходцем с Украины, они проживали в гражданском браке уже более четырех лет. Два года назад у них родился общий ребенок. Сожитель трудился на заводе, а Борисенко сидела с детьми. Раньше она работала кассиром. Примечательно, что пара часто ссорилась на почве пристрастия сожителя к выпивке.

Как сообщила «МК» родственница погибшей, 14 октября женщина посетила с младшим сыном поликлинику и узнала, что ребенку требуется операция. По словам родственницы, на момент звонка Борисенко была выпившей, а ближе к вечеру, к 17:00, совсем опьянела и в разговоре переходила на плач.

В 23:00 сожитель погибшей позвонил ее сестре и сообщил, что отвез Борисенко в деревню к родственникам, но по пути они поругались, потому мужчина высадил женщину из машины и уехал. Сразу после звонка родственники заявили о пропаже женщины в полицию.

Местные жители, однако, считают, что гражданский супруг может быть виновен в гибели Олеси Борисенко: сосед видел мужчину, когда вечером шел по своим делам.

— Я увидел, как идет молодой человек. Я спросил у него, что случилось. Он ответил, что там покойник. На следующий день сказали, что женщину сначала убили, а машина ее потом переехала, — сообщил РЕН ТВ житель Грачевки Виктор Преснов.

Сожитель погибшей сообщил полицейским, что по пути назад он заметил машину, которая на большой скорости ехала ему навстречу.

Злостная нарушительница ПДД

Однако все предыдущие теории — лишь догадки. Зафиксирован только тот факт, что машина актрисы наехала на женщину. С одной стороны, Большова в этот момент была трезвой, она не скрылась с места преступления и сама вызвала экстренные службы.

Но с другой стороны, против актрисы может сыграть тот факт, что она часто нарушала правила дорожного движения. На своем немецком внедорожнике, купленном в 2013 году, знаменитость «насобирала» более сотни штрафов как в Москве, так и в Калужской области, где у нее есть загородный дом. Только в 2022 году на счету Большовой уже 22 штрафа — в основном за превышение скорости на дороге.

Если вина актрисы будет доказана, то ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил «ВМ» адвокат Даниил Лунев.

— Однако при возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок, — резюмировал специалист.

Трагическая случайность

По словам главы «Ленкома» Марка Варшавера, Анна вообще ни при чем. Варшавер отметил, что Большова, чтобы успокоиться, полностью погрузилась в работу и продолжает трудиться над спектаклями.

— Вы понимаете, что это тяжело очень — увидеть подобное и быть участником такого неприятного дела? Анна на таблетках. Но самое главное, что она не виновата. И у следствия, прокуратуры не должно быть к ней претензий, — резюмировал он.

Также ситуацию с ДТП прокомментировала руководитель литературно-драматургической части театра «Ленком» Ирина Горюнова:

— Она вызвала сама скорую, вызвала полицию, с места не скрылась. Все, что можно было сделать, она сделала. Но ее никакой вины в этом нет, — сообщила она.

По ее мнению, погибшая в полной темноте сама кинулась под машину, передает слова Горюновой газета «Известия».

Свое мнение по этому поводу высказал и артист театра и кино Валерий Баринов, который выступил в поддержку коллеги по цеху.

— Она удивительный человек, поэтому все мои помыслы — с ней, — подчеркнул звезда сериала «Кадетство».

По словам актера, он искренне переживает за коллегу и сочувствует ее состоянию в данный момент.

Процессуальные решения, однако, принимают не родственники погибшей, жители деревни или коллеги актрисы. По факту происшествия СУ УМВД по Калужской области проводит проверку, которую контролирует областная прокуратура. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если правоохранительные органы посчитают актрису виновной в ДТП, то будет возбуждено уголовное дело.