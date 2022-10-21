Стало известно о большом количестве штрафов у актрисы Большовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сбившая пешехода в Калужской области актриса Анна Большова является злостной нарушительницей правил дорожного движения (ПДД).

По информации журналистов, на своем немецком внедорожнике, купленном в 2013 году, знаменитость «насобирала» больше ста штрафов как в Москве, так и в Калужской области, где у нее есть загородный дом. Только в 2022 году на счету Большовой уже 22 нарушения правил, в основном, за превышение скорости на дороге.

Кроме того, за Audi актрисы числится автомобильная авария, которая произошла около пяти лет назад. В результате ДТП пострадавших не было, автомобиль Большовой врезался в припаркованное транспортное средство, пишет mk.ru.

Накануне стало известно, что у погибшей под колесами автомобиля артистки Анны Большовой 31-летней Олеси Борисенко осталось двое малолетних детей.

ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 14 октября в Калужской области. Анна Большова, двигаясь на иномарке по неосвещенной деревенской дороге, сбила женщину на переходе. Несмотря на то, что актриса вызвала пострадавшей скорую, женщина скончалась от полученных травм до прибытия медиков.