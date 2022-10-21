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Сбитая актрисой Большовой женщина была матерью двух малолетних детей

Егор Провоторов
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Сбитая актрисой Большовой женщина была матерью двух малолетних детей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У погибшей под колесами автомобиля артистки Анны Большовой 31-летней Олеси Борисенко осталось двое малолетних детей.

По информации журналистов, дети росли в неблагополучной семье, а мать имела пристрастие к алкоголю. По предварительным данным, в момент гибели в организме Борисенко было зафиксировано порядка 4 промилле алкоголя. В день трагедии, по словам местных жителей, погибшая женщина отдыхала на пикнике, пишет телеканал РЕН ТВ.

ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 14 октября в Калужской области. Анна Большова, двигаясь на иномарке по неосвещенной деревенской дороге, сбила женщину на переходе. Несмотря на то, что актриса вызвала пострадавшей скорую, женщина скончалась от полученных травм до прибытия медиков.

Накануне адвокат Даниил Лунев рассказал «Вечерней Москве», что если будет доказана вина актрисы в нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение смерти пострадавшей по неосторожности, то ей согласно Уголовному кодексу грозит до четырех с половиной лет принудительных работ.

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