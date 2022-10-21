«Анна на таблетках»: директор «Ленкома» рассказал о состоянии Большовой после смертельного ДТП

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Анна Большова, ставшая участницей смертельного ДТП в Калужской области, находится в подавленном состоянии из-за случившегося, однако продолжает репетировать роли для спектаклей, в которых она задействована. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, актриса абсолютно не виновата в случившемся.

— Версия о том, что погибшая, будучи в очень нетрезвом состоянии, упала под машину Анны, пока еще не подтвердилась, — рассказал Варшавер. — Но эта женщина была пьяной и не то что бросилась под ее колеса, а именно упала. Могу сказать одно: Большова ни при чем и не имеет никакого отношения к данному инциденту, ей, правда, очень морально тяжело, что человек погиб под ее машиной.

Глава «Ленкома» отметил, что Большова, чтобы успокоиться, полностью погрузилась в работу и продолжает трудиться над спектаклями:

— Вы понимаете, что это тяжело очень — увидеть подобное и быть участником такого неприятного дела? Анна на таблетках. Но самое главное, что она не виновата. И у следствия, прокуратуры не должно быть к ней претензий.

В то же время директор «Ленкома» отметил, что звезда не намерена оказывать родственником погибшей финансовую помощь за моральный ущерб:

— Почему она должна помогать им, если абсолютно не виновата в случившемся? Если сама эта женщина упала ей под машину. Другое дело, если бы она сбила ее и была виновницей случившегося. Но в данной ситуации — на каком основании? Она вообще никакого отношения не имеет к этому инциденту, эту женщину могли подбросить вообще.

Варшавер подчеркнул, что скоро завершится следствие по поводу смертельного ДТП с участием Большовой и правоохранители озвучат главную версию произошедшего.

Он также добавил, что Большова обязательно продолжит свою актерскую деятельность в «Ленкоме».

Смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба МВД России по региону. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП. По информации Telegram-канала Baza, в момент происшествия актриса находилась в своем Audi одна и была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, как пишет издание, сама позвонила врачам и в полицию.