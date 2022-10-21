Медсестры из 39 регионов России познакомились с работой столичного здравоохранения

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Лучшие медсестры из 39 регионов России посетили столичные медицинские учреждения, где ознакомились с принципами работы московского здравоохранения.

Экскурсия прошла в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения».

— Конкурс позволит не только выявить лучших профессионалов среди медицинских сестер, работающих в поликлиниках и других медицинских организациях первичного звена. Это еще и возможность научиться чему-то новому и получить дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования в своей специальности, — заявила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова на открытии мероприятия.

По словам медсестры офтальмологического кабинета филиала № 4 Городской поликлиники № 22 Елизаветы Медведевой, являющейся участницей от Москвы, данное мероприятие даст возможность не только проверить свои профессиональные компетенции, но и познакомиться с коллегами из других регионов России.

Как уточняется, конкурс будет проходить в несколько этапов. Сперва специалисты должны пройти теоретическое задание, состоящее из тестирования.

Затем организаторы оценят практические навыки медсестер. На третьем этапе будут предложены ситуационные задачи, основанные на реальных клинических ситуациях.

До этого стало известно, что более 900 специалистов посетили открытые тренинги кадрового центра департамента здравоохранения. Они стартовали в апреле этого года, а посетить их может бесплатно любой специалист столичной системы здравоохранения.