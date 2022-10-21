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Porsсhe загорелся после столкновения с Lada в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Porsсhe загорелся после столкновения с Lada в Подмосковье
Фото: Telegram / ЧП / Москва
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Автомобиль Porsсhe столкнулся с Lada на трассе в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом в пятницу, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, около 14 часов 20 минут на 2-м километре платной дороги «Северный обход Одинцова» столкнулся спорткар и Lada. В результате столкновения Porsсhe отбросило в препятствие. После этого автомобиль загорелся.

Сам пожар попал на видео: на кадрах, снятых проезжающим мимо водителем, видно, как пожарный тушит спорткар, объятый дымом и огнем.

Видео: Telegram / ЧП / Москва

На месте происшествия работают экстренные службы города. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Lada. Ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

19 октября на севере Москвы загорелся грузовик. Возгорание произошло на улице Летчика Спирина в районе дома № 14 по Челобитьевскому шоссе. На данный момент пожар уже потушен оперативными службами города.

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