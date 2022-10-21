Новый парк «Марьинский ручей» появился в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево Карта всех событий

Парк «Марьинский ручей» общей площадью шесть гектаров создали рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское ТиНАО. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках программы «Мой район» эксперты комплекса восстановили исторические границы русла Марьинского ручья, а также обустроили пешеходный мост через ручей для жителей расположенного поблизости комплекса.

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В самом парке была проложена дорожно-тропиночная сеть в два километра из различных видов покрытия, в том числе из экологических материалов. Для детей обустроили большой игровой комплекс с горками, лесенками и качалками.

В парке также установили качели высотой пять метров. Специалисты также оборудовали памп-трек, площадки для воркаута и установили столы для пинг-понга.

Кроме того, в парке есть семь зон для пикников со столами и скамейками под навесами и мангалами. На территории парка высадили более 190 деревьев и кустарников, а также разбили газоны и цветники.

В конце сентября стало известно, что в московском районе Савелки построили новую рекреационную зону в рамках программы «Мой район». Так, специалисты привели в порядок территорию площадью почти один гектар на берегу реки Ржавки, где создали удобную дорожно-тропиночную сеть, обустроили большую спортивную зону с турниками и тренажерами для силовых и кардиотренировок, а также оборудовали две детские площадки для разных возрастов.