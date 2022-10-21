Собянин и Золотов открыли монумент «Свеча памяти», посвященный погибшим сотрудникам Росгвардии

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыли монумент «Свеча памяти» в Строгине.
— «Свеча памяти», которую мы сегодня открываем, — это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну — нашу Россию, — сказал глава города.
Уточняется, что памятник посвящен сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. На церемонии открытия монумента Собянин также поздравил всех причастных с 35-летием московского ОМОН.
В свою очередь Золотов подчеркнул, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится в «первых рядах на самых опасных участках театра военных действий». Кроме того, он поблагодарил Собянина за поддержку, позволившую в кратчайшие сроки возвести монумент, передает агентство городских новостей «Москва».
Открытие «Свечи памяти» приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по Москве. Автором монумента является заслуженный художник России Сергей Казанцев.
17 октября Собянин заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении службы. Мэр подчеркнул, что правительство города вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях.