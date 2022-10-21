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Собянин и Золотов открыли монумент «Свеча памяти», посвященный погибшим сотрудникам Росгвардии

Евгений Жуков
Город
Собянин и Золотов открыли монумент «Свеча памяти», посвященный погибшим сотрудникам Росгвардии
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыли монумент «Свеча памяти» в Строгине.

— «Свеча памяти», которую мы сегодня открываем, — это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну — нашу Россию, — сказал глава города.

Уточняется, что памятник посвящен сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. На церемонии открытия монумента Собянин также поздравил всех причастных с 35-летием московского ОМОН.

В свою очередь Золотов подчеркнул, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится в «первых рядах на самых опасных участках театра военных действий». Кроме того, он поблагодарил Собянина за поддержку, позволившую в кратчайшие сроки возвести монумент, передает агентство городских новостей «Москва».

Открытие «Свечи памяти» приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по Москве. Автором монумента является заслуженный художник России Сергей Казанцев.

17 октября Собянин заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении службы. Мэр подчеркнул, что правительство города вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях.

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