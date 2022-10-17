Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Москва будет содействовать Минобороны в материально-техническом обеспечении войск

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Москва будет содействовать Минобороны в материально-техническом обеспечении войск
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва продолжит оказывать содействие Минобороны РФ в материально-техническом обеспечении службы. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении, — заявил он.

Мэр подчеркнул, что правительство города вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях. Об этом Собянин написал в личном блоге.

Мэр Москвы объявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Глава города также подчеркнул, что посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Армия Москва Сергей Собянин Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте