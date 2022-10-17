Собянин: Москва будет содействовать Минобороны в материально-техническом обеспечении войск

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва продолжит оказывать содействие Минобороны РФ в материально-техническом обеспечении службы. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении, — заявил он.

Мэр подчеркнул, что правительство города вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях. Об этом Собянин написал в личном блоге.

Мэр Москвы объявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Глава города также подчеркнул, что посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».