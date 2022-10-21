Сестра погибшей в ДТП собирается подать в суд на актрису Анну Большову

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сестра погибшей в результате ДТП собирается подать в суд на актрису театра «Ленком» Анну Большову. По ее словам, она не понимает, как ее погибшая сестра может быть виновата в ДТП.

Женщина предположила, что актриса попытается скрыть свою вину. В связи с этим родственники погибшей намерены подать в суд на артистку.

— На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали, — возмущается сестра погибшей девушки.

По ее словам, она всю ночь искала сестру и ближе к утру позвонила в дежурную часть. Позже ее попросили приехать в отдел полиции.

Также сестра покойной заявила, что похороны уже прошли.

— Странно, что месяц будет экспертиза, обычно это быстро [происходит]», — цитирует «360» сестру погибшей.

Напомним, ночью 14 октября в деревне Грачевке Калужской области произошло смертельное ДТП. При повороте на Совхозную улицу под колеса Audi, за рулем которого находилась Анна Большова, попала местная жительница. Позже выяснилось, что в крови погибшей было четыре промилле алкоголя. Также появилась версия, что девушка могла быть уже мертва на момент ДТП. Как местная жительница оказалась ночью на улице, виновата ли Большова в ДТП и что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».