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Бывший кремлевский шеф-повар раскрыл простой рецепт приготовления квашеной капусты

Иссалина Аюпова

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Общество
Как приготовить квашеную капусту
Фото: depositphotos

Сезон выращивания капусты подходит к концу. Однако есть способ запастись этим полезным овощем, чтобы наслаждаться им всю зиму. Для этого следует заняться заготовками. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара простой, но необычный рецепт квашеной капусты.

По словам бывшего шеф-повара при президенте РФ, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, члена московской ассоциации кулинаров Алексея Воронецкого, для квашения наиболее подходят среднеспелые и среднепоздние и поздние сорта капусты.

— Наилучшим, сортом для квашения, на мой взгляд, является Слава. Подойдут также сорта: Атрия, Доброводская, Каширка, Купчиха, Подарок, Московская поздняя, — поделился Воронецкий.

Он отметил также, что заквашивать капусту на зиму лучше в деревянных бочках, эмалированной посуде и стеклянных банках.

Рецепт: «Капуста с клюквой»

Вам понадобится:

  • банка — 3 л;
  • деревянный кружок;
  • каменный или деревянный гнет (можно заменить стеклянной трехлитровой банкой, наполненной водой);
  • капуста;
  • свежая или замороженная клюква — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • соль каменная — 75 г.

Шеф-повар подчеркнул, что количество соли дано приблизительно, так как степень солености каждый определяет на свой вкус.

Способ приготовления:

Капусту и морковь нашинковать максимально тонкой и узкой соломкой. Длину соломки выбирайте по своему вкусу. Затем необходимо добавить горсть моркови, клюквы и соли, перемешать. После этого получившуюся массу необходимо частями уложить в банку. Важно оставить пустыми 20 см от горлышка — этот объем заполнит выделившийся капустный сок, предупредил шеф-повар.

Как отметил Воронецкий, на этом этапе понадобится деревянный кружок:

— Сверху капусты положить деревянный кружок с гнетом. Банку с капустой оставить в помещении с комнатной температурой на два-три дня. Как только на поверхности выделившегося капустного сока появятся пузырьки газа, кружок с гнетом необходимо снять и проколоть капусту в нескольких местах до самого дна чистым деревянным или нержавеющим прутом, чтобы избавиться от излишков углекислоты и сероводорода, выделяющихся в ходе молочнокислого брожения. Если этого не сделать, рассол останется мутным, капуста станет склизкой, мягкой и горьковатой.

Если рассол посветлел — значит, капуста перестала бродить, отметил шеф-повар, и значит, бочку пора убрать в прохладное место. Идеальная температура для хранения квашеной капусты — плюс 3–5 градусов.

Лайфхак

— Можно квасить капусту без клюквы, вместо этой ягоды можно использовать бруснику. Если совсем исключить ягоды, можно добавить яблоки сорта антоновка или очищенную и нарезанную пластинами репу, — поделился Воронецкий.

Употреблять капусту в пищу можно сразу по окончании брожения, но наиболее вкусной она становится через 7–10 дней, добавил шеф-повар.

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