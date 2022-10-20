Чем полезна квашеная капуста

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В первые месяцы осени домохозяйки привыкли заниматься заготовками на зиму. Одним из популярных видов домашних солений является квашеная капуста. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом вредные и полезные свойства этого популярного у россиян продукта.

По словам врача-нутрициолога Надежды Чернышовой, квашеная капуста является полезным блюдом. Среди диетологов существует убеждение, что капусту в любом виде человек должен употреблять каждый день.

— В квашеной капусте находятся полезные бактерии, которые способствуют приготовлению продукта и вырабатывают огромное количество полезных веществ, — отметила Чернышова.

Нутрициолог рассказала, что среди полезных свойств продукта:

предупреждение авитаминозов;

улучшение пищеварения;

укрепление иммунитета.

В холодное время года, по словам врача, такую капусту рекомендуется употреблять на постоянной основе. Желательно включать в рацион именно квашеную, а не маринованную, при приготовлении которой используется уксус.

— Отличие квашеной капусты состоит в том, что при ее приготовлении не используется уксус. Капуста подвергается воздействию естественных бактерий, которые и сквашивают продукт, — объяснила Чернышова.

Также нутрициолог сообщила, что квашена капуста содержит витамин, способствующий улучшению пищеварения:

— В квашеной капусте содержится витамин U, который облегчает симптомы язвенной болезни. Кроме того, она обогащена продуктами брожения, которые вырабатывают полезные микробы, — объяснила врач.

Специалист предупредила, что квашеная капуста может быть вредна для людей с обострением заболеваний ЖКТ.

— Это связано с тем, что в ней достаточно клетчатки и кислоты, которая может раздражать кишечник, — рассказала Чернышова.

Кроме того, это блюдо противопоказано для людей с почечной недостаточностью:

— Такая капуста противопоказана людям с декомпенсированной почечной недостаточностью, у которых строгая бессолевая диета, а капуста готовится именно с применением соли, — добавила Чернышова.

Однако в умеренных количествах, по мнению специалиста, квашеная капуста подходит даже для ежедневного включения в рацион питания.