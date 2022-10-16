Варенье не простое, а овощное: самые необычные и дешевые рецепты консервации урожая

Фото: Вечерняя Москва

Середина октября — время сбора последнего урожая и заготовок на зиму. Помимо традиционных рецептов всегда хочется попробовать что-нибудь новенькое. «Вечерняя Москва» вместе с поваром Татьяной Иваненко разбиралась, как разнообразить консервацию.

Мы в большинстве своем достаточно консервативны: годами варим варенье так, как это делали мамы и бабушки, солим огурцы одним и тем же способом, новое воспринимаем если не в штыки, то с недоверием. Соблюдение традиций — это совсем не плохо. Но если опираться только на них, не произойдет развития, шага вперед. Поэтому знакомиться с новыми рецептами и способами хранения собранного урожая можно и нужно.

Конечно, в большом выигрыше находятся те, кто является счастливым обладателем большой морозильной камеры или ларя.

Заморозить можно многое, включая картофель, заранее нарезанный для обжарки во фритюре. А уж про дешевые сезонные овощи и фрукты и говорить нечего: зимой из них можно приготовить и рагу, и соте, и супы, и компоты, и пироги. Главное — приложить сейчас немного усилий. Приведу пример.

В прошлом году заморозила кусочками дыню: была она вкусной, но за один присест семья ее не осилила. Как же радовались все ароматному десерту зимой! Кстати, попробуйте сделать так — дыня ничего не теряет после заморозки.

Помидоры к Новому году

Дозревшие томаты должны быть плотными, в идеальном состоянии. В чистую сухую банку надо насыпать на дно сухой горчицы, потом сложить в нее помидоры, не уминая, и банку закатать. Хранят «сухую закатку» в холодильнике. Помидоры будут свежими, как с грядки, и к Новому году.

Картошка оригинальная

На 1 кг картофеля берут 700 граммов сахара, 25–30 граммов ванильного сахара, 250 граммов воды, 60 граммов рома, специи по вкусу (подходят имбирь, гвоздика, корица, мускатный орех). Картофель моют и варят до готовности, затем превращают в пюре.

Из сахара и воды делают сироп, к которому после закипания добавляют пюре и специи, варят смесь, после чего добавляют ром и укупоривают банки горячими.

Аджика из рябины

На 700 г черноплодой рябины понадобится 4 головки чеснока, 2 острых перца, пучок петрушки и сельдерея, 125 граммов сахара, 2 столовые ложки соли, 60 граммов уксуса, немного корицы, хмели-сунели. Готовить соус просто: черноплодку и все ингредиенты измельчают блендером, добавляют специи, перемешивают, держат в комнате день, а затем убирают в холодильник.

Тушим и экономим время

Для этого рецепта вам надо взять 3 кг картофеля, 40 граммов сахара и столько же соли; 30–35 граммов уксуса, 0,5 кг лука, 450 граммов растительного масла и специи по вкусу. К этому способу хранения картофеля некоторые относятся критически, но и своих фанатов у него полно. Удобно это: достал тушеную картошечку зимой — р-раз, и готов ужин!

Делают так: режут лук кусочками, обжаривают его в кастрюле с толстым днищем на масле, добавив соль, затем снимают с огня и держат под крышкой. Картошку предварительно очищают от кожуры, режут некрупными дольками, кладут в кастрюлю с луком и тушат примерно час на небольшом огне, затем добавляют уксус, перемешивают, раскладывают по банкам, закатывают и хранят в прохладном месте.

Морковный десерт

Готовим варенье... из морковки. На 1 кг моркови берут 0,5 кг сахара, 200 мл воды, 2–3 дольки лимона. Отвариваем очищенную морковь (удобно брать крупную). Делаем сироп: добавляем в воду сахар и ставим на огонь.

Морковь нарезаем соломкой и кладем в сироп, после чего варим около получаса, не забывая помешивать, поскольку десерт любит пригорать. За 10 минут до готовности добавьте в варенье дольки лимона. Загустевшую массу снимаем с плиты, остужаем и раскладываем по баночкам.

Божественный соус

На 1 кг помидоров берут 300 граммов болгарского перца, 600 граммов сахара и 50–60 мл уксуса. Помидоры и перец нарезают кубиками, засыпают сахаром, добавляют уксус, доводят до кипения и оставляют на сутки. И это нужно будет повторить 3–4 раза, возвращаясь к варке примерно раз в день.

Важно — не спешить, добиться выпаривания всей воды и получения оригинального вкуса. Но в итоге вы получите красивый, ароматный вариант и варенья, и соуса!

Оранжевая и вяленая

Можно вялить не только помидоры, но и тыкву. На 1 кг тыквы берут 200 мл оливкового масла, 3 зубчика чеснока, по 1 столовой ложке травы розмарина, сушеного тимьяна, соль и молотый перец по вкусу. Очистите тыкву, нарежьте мякоть кубиками (2–2,5 см), выложите на промасленный пергамент, посыпьте смесью трав и соли, сбрызните маслом и запекайте в духовке примерно час при 100 градусах, а затем досушивайте ее еще часа полтора, приоткрыв дверцу духовки. Пока она будет остывать, заложите в банки розмарин, чеснок, затем тыкву и сверху залейте маслом. Хранится тыква в холодильнике.

Имам-баялды для гурманов

Известное армянское блюдо можно сделать из последних баклажанов. Нарежьте их тонкими полосками, подержите в соли, чтобы отдали горечь, и обжарьте с двух сторон. В отдельной сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук, добавьте к нему томаты без кожицы, зелень (по вкусу), чеснок, нарезанный зеленый лук и перец чили. Тушите смесь 5–7 минут. Баклажаны переложите в банки, залейте соусом, укупорьте, держите сутки под теплым укрытием.

Болгарская туршия

Пришло время оценить одно из самых любимых блюд болгарских кулинарок. На 800 граммов цветной капусты берут одну морковь, 5 столовых ложек сахара, 2,5 столовой ложки соли, по 80 мл уксуса и растительного масла, листовой сельдерей, лавровый лист, перец черный и душистый — по вкусу.

Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте в нее соль, сахар, масло и уксус, доведите до кипения и кипятите 5 минут. На дно двух стерилизованных банок уложите душистый перец и лавровый лист. Цветную капусту разделите на соцветия, морковь нарежьте кружками, стебли сельдерея — полукольцами. Уложите овощи в банки и залейте теплым, но не горячим маринадом и стерилизуйте 20 минут, после чего закатайте.

Капуста вверх ногами

Лук, чеснок и позднюю белокочанную капусту. Можно хранить в подвале. У лука и чеснока не обрезают полностью листья, их можно связать по несколько штук вместе и подвесить на веревке — так, как вешают белье.

Капусту хранят с корнем, отряхнув последний от земли. К корню привязывают веревку и вещают кочан вниз головой. Верхние листья у капусты подсохнут, но внутри кочан останется свежим.

Сливы с коньяком

На 1 кг слив или терна идет 300 граммов сахара, 80 мл яблочного уксуса, 600 мл воды, 100 мл конька, несколько гвоздичек, 5 горошин душистого перца, 1 палочка корицы и кардамон, если вы его любите.

Сливы освобождают от косточек. В банку кладут специи, на них — сливы; теперь банки нужно залить кипятком и дать ему остыть. Затем воду сливают в кастрюлю, а в банку со сливами наливают коньяк.

На слитой воде делают маринад: добавляют сахар и уксус, дают ему закипеть, заливают банки и укупоривают их. Будет объедение.

Кабачки с лимончиком

Мелкие последние кабачки режут ломтиками длиной по 4–5 см, лимон — кольцами. Смешав кабачки и лимон, заливают их маринадом: воду, уксус, сахар и соль доводят до кипения и дают остыть. Маринуют кабачки и лимон примерно сутки, после чего маринад сливают, доводят до кипения, добавляют перец. Кабачки раскладывают по банкам, лимоны убирают — они свое дело сделали. Кабачки заливают кипящим маринадом, укупоривают и оставляют под теплым одеяло не более 10 минут.

Картошка-то маринованная

3 кг картофеля, 40 граммов сахара и столько же соли; 30–35 граммов уксуса, 0,5 кг лука, 450 граммов растительного масла и специи по вкусу. Картофель очистить и сварить до готовности без соли.

Затем нарезать его и лук нетолстыми кольцами. В отдельной посуде смешивают масло, уксус, соль, сахар и приправы.

Овощи укладывают слоями в банки, заливают маринадом и укупоривают. Такой картофель используют для перекусов или в качестве гарнира к различным мясным и рыбным блюдам.

Гамак для арбузика

Сохранить поздние арбузы до Нового года — абсолютно реальная вещь. Но для этого для начала нужно выбрать идеальный арбуз — без малейших повреждений и помятостей, толстошкурый, с сухим «хвостиком».

После этого в обработанном от грызунов и от плесени подвале надо выбрать самое сухое прохладное место и выбрать подходящий вам вариант для хранения. Первый — и он считается лучшим — это подвесить арбуз к потолку в сетке.

Нельзя, чтобы он касался стенок подвала. Если «гамачное» хранение вам не подходит, значит, надо положить арбуз на пол, но на подстилку из опилок, мха или еловой хвои. Так есть шанс встретить Новый год с арбузиком!

Приправа мечты

Из поздних слив и терна получается невероятная вкуснятина. На 2 кг томатов и 1 кг слив берут 1–2 стручка острого перца, 10–15 долек чеснока, стакан томатной пасты, 7–8 чайных ложек растительного масла, хмели-сунели, 2 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки уксуса и по вкусу укроп, петрушку, кинзу, базилик, зеленый лук.

Помидоры без кожицы, сливы без косточек, томаты и острый перец пропустите через мясорубку. Измельчите зелень и чеснок. Переложите массу в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 минут, после чего добавьте измельченные травы, чеснок, томатную пасту, масло, сахар, хмели-сунели и соль. Доведите до кипения, варите 5 минут, добавьте уксус, перемешайте и разложите по банкам, держите под теплым одеялом минимум сутки.