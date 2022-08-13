Идеальные соленья: шеф-повар Логинов дал совет домохозяйкам, как правильно делать заготовки на зиму

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Многие хозяйки делают собственные соленья и варенья, чтобы наслаждаться вкусом овощей и фруктов в зимний период. Шеф-повар Алексей Логинов рассказал «Вечерней Москве», как правильно и безопасно делать заготовки.

По его словам, главная составляющая успешной закрутки — тара. Лучше выбирать стеклянные банки небольшого объема.

— Я рекомендую использовать небольшие стеклянные банки. Многие предпочитают закрывать заготовки крышками с помощью машинки. Однако завинчивающаяся крышка не хуже справляется с герметичностью. Ее использование значительно упрощает процесс заготовки, — отметил он.

Эксперт считает, что очень важно правильно стерилизовать банки, чтобы не допустить разгерметизации заготовок.

— Очень важно хорошо простерилизовать банки. Их нужно помыть с содой и прогреть на пару или в кипятке. Также при использовании закручивающейся крышки необходимо нагреть ее в горячей воде или над паром до 50–60 градусов, — подчеркнул Логинов.

Шеф-повар рассказал, что для закруток идеально подходят овощи и фрукты средней спелости.

— Нужно использовать только свежие овощи. Лучше, чтобы они были средней спелости. Также можно подержать овощи и фрукты в подкисленной воде, чтобы они не потемнели. После нарезки и очистки плоды необходимо сразу поставить на огонь, — заверил специалист.

Собеседник «ВМ» посоветовал добавлять вкусовые добавки как завершающий этап. Более того, необходимо четко соблюдать пропорции.

— Я рекомендую добавлять соль, сахар, уксус и специи в конце термообработки. Делайте это небольшими порциями, чтобы не испортить заготовки. Также необходимо строго следовать рецептуре, чтобы все получилось вкусно! — отметил эксперт.

Логинов подытожил, что банки с заготовками должны остывать постепенно в перевернутом виде. Также нельзя подвергать их резким перепадам температур.

— После того как крышки закручены, нужно поставить банки на них и дать остыть в таком виде. Заготовки накройте полотенцем или теплой тряпкой. Банки должны остывать постепенно, без резких перепадов температур, — сказал шеф-повар.

Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала, что большинство заготовленных на зиму закруток полезны только до определенного срока. По ее словам, с течением некоторого времени домашние консервы могут потерять свой вкус или даже стать опасными для здоровья. Она считает, что подобные продукты лучше употреблять до следующего урожая.

Котельникова также напомнила, что наиболее распространенными способами сохранения овощей на зиму являются соление и квашение. В ходе этих процессов образуется полезная кислота, которая живет ограниченный период времени, поэтому хранить такую заготовку стоит в прохладном месте не более восьми месяцев.