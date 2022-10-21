Guardian: Британские политики призвали лишить Трасс пожизненных выплат

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Британские политики и общественные деятели предлагают лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые будут полагаться ей как бывшему премьер-министру. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщило издание The Guardian.

Так, в материале уточняется, что лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что Трасс должна отказаться от содержания, признав, что не заслужила этого. Несмотря на то, что премьер-министр ушла с поста всего через 44 дня после вступления в должность, ей полагается содержание в размере 115 тысяч фунтов в год.

Похожее предложение высказали лидер партии «Либеральные демократы» Эд Дейви и руководитель британского профсоюза госслужащих Марк Сервотка. По мнению последнего, в связи с существующими экономическими проблемами в стране данные выплаты «выглядят просто абсурдно».

До этого стало известно, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня.

Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.