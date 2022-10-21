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Приметы и советы

Десять домов по программе реновации построят на севере Москвы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Десять домов по программе реновации построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В САО проектируют и строят 10 многоквартирных жилых домов по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 21 октября.

— Новые квартиры в этих домах получат порядка шести тысяч жителей севера столицы, — сказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Как уточняется, новостройки возведут в семи районах округа: Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском, Западном Дегунине, Коптеве и Тимирязевском. На данный момент в САО переезжают или завершили переезд свыше 11 тысяч жителей из 51 старого дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что первый этап реновации завершен в 17 районах города.

Он добавил, что всего в Москве переселяются жители 281 старого здания, а полностью расселено еще 278 домов. Левкин уточнил, что все еще продолжается подбор дополнительных площадок для возведения нового жилья в нескольких округах города.

Москва Реновация Северный административный округ (САО)
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