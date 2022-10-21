Многофункциональный комплекс построят в Некрасовке

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, Некрасовка, улица Рождественская, 10 Карта всех событий

Многофункциональный комплекс с коммерческими помещения построят в Некрасовке. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Общая площадь здания составит порядка семи тысяч квадратных метров. На первом этаже будут размещаться торговые зоны, на втором — фитнес-центр, — сказал он.

Кузнецов также добавил, что для отделки фасада специалисты используют сэндвич-панели черного и зеленого цветов. Сам комплекс будет располагаться по адресу улица Рождественская, Некрасовка, квартал 1, ГР 10.

До этого министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что город выставит на продажу участок под строительство станции техобслуживания автомобилей и автомойки в деревне Киселево в ТиНАО.

Как уточняется, по итогам торгов предпринимателям предоставили право на строительство восьми автомоек и станций техобслуживания, четыре из которых находятся на юге столицы, две — в Зеленограде и по одной — на востоке и юго-востоке Москвы.