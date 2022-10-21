Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ

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Подход Вашингтона к установлению цен на газ, который на американском рынке стоит намного дешевле, чем на европейском, обличает двойные стандарты политики США. Такое заявление сделал в пятницу, 21 октября, президент Франции Эммануэль Макрон.

— Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам, — отметил он.

Макрон добавил, что намерен обсудить этот вопрос при следующем визите в США, который должен состояться в декабре, передает РИА Новости.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что деятельность Вашингтона приведет к разрушению всех экономик мира. По словам политика, американцы зачастую действуют без оглядки на других участников мирового экономического процесса. Петро заметил, что Штаты принимают меры собственной защиты без оглядки на последствия для остальных.