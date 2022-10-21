Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минюст объявил иноагентом продюсера Александра Роднянского

Евгений Белоусов
Общество
Минюст объявил иноагентом продюсера Александра Роднянского
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский внесен в список физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России в пятницу, 21 октября.

Физлицами-иноагентами также признаны бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, активист Руслан Габбасов, политик Семен Кочкин, а также журналисты Илья Шуманов, Татьяна Шадрина, Александр Плющев и Катерина Босов.

Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включен писатель и журналист Михаил Зыгарь, отмечается на сайте Минюста.

Среди прочего, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и работе в органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

Минюст РФ Россия иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте