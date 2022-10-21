Минюст объявил иноагентом продюсера Александра Роднянского

Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский внесен в список физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России в пятницу, 21 октября.

Физлицами-иноагентами также признаны бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, активист Руслан Габбасов, политик Семен Кочкин, а также журналисты Илья Шуманов, Татьяна Шадрина, Александр Плющев и Катерина Босов.

Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включен писатель и журналист Михаил Зыгарь, отмечается на сайте Минюста.

Среди прочего, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и работе в органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.