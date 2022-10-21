Таргетированные push‑уведомления появятся в мобильном приложении ЦППК

Фото: Пресс-служба ЦППК

В мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) появятся таргетированные push‑уведомления. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что компания опросила более тысячи пассажиров о том, где они чаще всего уточняют расписание электропоездов. Опрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

97 процентов пассажиров ЦППК отдали предпочтение вариантам телефона или планшета. Порядка 20 процентов активных пассажиров пользуются компьютером.

При этом 82 процента респондентов обязательно уточняют расписание, когда едут по новому маршруту. Наконец, более половины опрошенных совершают поездки по маршрутам ЦППК почти на ежедневной основе.

До этого стало известно, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда. Еще две электрички, которые ранее ходили по выходным дням, отменят на Савеловском направлении.