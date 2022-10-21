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Управляющая организация устранила засор в подвале дома по требованию Мосжилинспекции

Евгений Белоусов
Город
Управляющая организация устранила засор в подвале дома по требованию Мосжилинспекции
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зверинецкая улица, 14 Карта всех событий

Жильцы дома на Зверинецкой улице в районе Соколиная Гора пожаловались на «зловоние» в подъезде и бездействие управляющей организации в Мосжилинспекцию. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы установили, что источник неприятного запаха находился в подвале дома. Выяснилось, что управляющая организация не устранила причину и последствия засора канализации.

По требованию Мосжилинспекции коммунальщики заменили поврежденный участок канализационного лежака, а также провели ревизию системы канализации и прочистку трубопроводов.

До этого специалисты Мосжилинспекции помогли нормализовать температуру горячего водоснабжения жителю дома № 13 на улице Бестужевых, который пожаловался на некачественно оказанную услугу.

По требованию инспекторов управляющая организация обследовала систему горячего водоснабжения и устранила причину нарушения качества услуги. Специалисты произвели замену запорной арматуры в подвале дома, что позволило восстановить температуру воды до стандартных 62 градусов.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Мосжилинспекция
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