Концерт ко Дню белых журавлей пройдет в Музее Победы 22 октября

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Концерт, посвященный Дню белых журавлей, пройдет в Музее Победы 22 октября. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

На мероприятии выступят солисты молодежного творческого проекта «Журавли Победы».

— Идея этого дня принадлежит народному поэту Расулу Гамзатову, автору стихотворения «Журавли», посвященного павшим воинам. День белых журавлей — один из самых поэтичных праздников в России, — рассказали организаторы концерта.

В программе прозвучат песни «Нам нужна одна победа», «Мальчишки у стен Ленинграда», «Катюша» и другие известные композиции. С патриотическими вокальными номерами выступит творческое объединения «Дети солнца», являющееся лауреатом конкурсов «Твой голос», «Золотое сечение», «Золотой голос России» и других песенных состязаний.

До этого стало известно, что памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» пройдет в Музее Победы 23 октября, на котором выступит порядка 400 музыкантов.

В Зале Славы музея прозвучит композиция, написанная в 1912 году, которая со временем превратилась в национальный марш, символизирующий проводы на военную службу.