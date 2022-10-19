Около 400 музыкантов исполнят «Прощание славянки» в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Памятная акция в честь 110-летия создания марша «Прощание славянки» пройдет в Музее Победы 23 октября, на котором выступит порядка 400 музыкантов. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 19 октября.

В Зале Славы музея прозвучит композиция, написанная в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным, которая со временем превратилась в национальный марш, символизирующий проводы на военную службу.

— Ее исполнят 400 музыкантов сводного оркестра под управлением дирижера Геннадия Лукина, — рассказали в пресс-службе музея.

Накануне сообщалось, что поисковый отряд «Звезда» 19 октября проведет открытый урок «Северная экспедиция» в Музее Победы. Участниками мероприятия станут ученики столичной школы № 1748 «Вертикаль». Кроме того, приглашены все желающие посетители музея.

Также в пресс-службе рассказали, что в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы с 20 по 23 октября пройдет XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Как уточняется, в рамках фестиваля состоится дебют фильма «Выход», который рассказывает о природных катаклизмах.