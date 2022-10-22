Нутрициолог объяснил, как не набрать лишний вес осенью

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Чтобы не набрать лишний вес осенью нужно выбирать продукты с полезными жирами и снизить потребление сахара. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в субботу, 22 октября.

— С наступлением холодов многие интуитивно переходят на более жирную пищу. С точки зрения физиологии это логично: жиры дают клеткам энергию, обеспечивают термозащиту организма. Однако увлечение фастфудом, несбалансированный рацион и переедание увеличивают концентрацию жироподобных веществ в организме, — пояснил он.

Такой рацион может привести к ожирению и атеросклерозу, который нарушает ток крови и в результате провоцирует ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт. При этом полностью отказываться от жирной пищи не стоит, так как она нужна для нормальной работы организма.

Специалист посоветовал выбирать правильные продукты, ограничить потребление насыщенных жиров и трансжиров, которые содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах, а также в полуфабрикатах и фастфуде. Необходимо выбирать морскую рыбу, авокадо, свежие орехи — они предотвращают образование холестериновых бляшек, пишут «Известия».

Причины появления лишнего веса в холодное время года назвала и нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова. Одной из них является недостаток солнечного света, от которого зависит настроение.