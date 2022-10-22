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Приметы и советы

В Шотландии назвали отставку Трасс аргументом в пользу независимости региона

Лейла Алиева
В мире
В Шотландии назвали отставку Трасс аргументом в пользу независимости региона
Фото: shutterstock

Борьба за власть внутри правящей Консервативной партии и правительственный кризис в Великобритании приближает независимость Шотландии. Об этом заявила первый министр автономии Никола Стерджен.

— Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания, — отметила она.

По ее словам, с «взлетом и политической кончиной» премьер-министра Лиз Трасс не может ничто сравниться. Аргументы в пользу независимости Шотландии прибавляются очень быстро, так как жители с ужасом наблюдают за хаосом, который транслируется на телевизионных экранах. При этом независимость северной страны повлечет за собой проблемы, но и предоставит огромные возможности, пишет издания The Courier.

20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня.

Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.

Шотландия Великобритания Лиз Трасс
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