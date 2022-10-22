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Выставка к 135-летию со дня рождения Марка Шагала пройдет в Москве

Лейла Алиева
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Выставка к 135-летию со дня рождения Марка Шагала пройдет в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 100 Карта всех событий

В галерее «Беляево» впервые откроется выставка «Великое искусство рядом. Шагал» в честь 135-летия со дня рождения художника. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представят подлинные произведения тиражной графики Марка Шагала, также работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали, которые повлияли на творчество художника. Также гости увидят произведения современных художников, вдохновленных творчеством великого мастера. Среди них Екатерина Бубнова, Евгения Воронова, Александр Соколов, Надежда Лихогруд и Джон Пешков.

В рамках 10-летия объединение «Выставочные залы Москвы» проведет цикл проектов под общим названием «Великое искусство рядом», где представят шедевры мирового искусства, собранные из частных коллекций.

— Сейчас объединение «Выставочные залы Москвы» представлено в 21 районе города, в каждом из которых постоянно открываются новые экспозиции, проходят мастер-классы для детей и взрослых, лекции и многое другое. А также можно покупать работы молодых художников в наших арт-маркетах по доступной цене, — рассказала директор объединения Ксения Фаресова.

По ее словам, подобный масштабный проект делается впервые, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, где представлено собрание работ ключевых действующих лиц русского авангарда.

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