Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка русского авангарда открылась в Еврейском музее

Ирина Игнатенко
Общество
Выставка русского авангарда открылась в Еврейском музее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, на которой представлено собрание работ ключевых действующих лиц русского авангарда.

Посетители увидят картины, графику, фарфор. В экспозиции представлено более 90 работ из музеев столицы и других российских регионов, Белоруссии и частных коллекций, передает ОТР.

Здесь можно увидеть работы Кандинского, Шагала, Малевича.

Кураторы выставки постарались показать авангард как можно более конкретно, доступно для самой широкой аудитории. Для этого посетителей с помощью новых технологий погружают в жизнь художников.

— Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев, — рассказала Юлия Каптановская, управляющий партнер культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».

До этого сообщалось, что бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября.

Искусство Выставки Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте