Выставка русского авангарда открылась в Еврейском музее

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, на которой представлено собрание работ ключевых действующих лиц русского авангарда.

Посетители увидят картины, графику, фарфор. В экспозиции представлено более 90 работ из музеев столицы и других российских регионов, Белоруссии и частных коллекций, передает ОТР.

Здесь можно увидеть работы Кандинского, Шагала, Малевича.

Кураторы выставки постарались показать авангард как можно более конкретно, доступно для самой широкой аудитории. Для этого посетителей с помощью новых технологий погружают в жизнь художников.

— Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев, — рассказала Юлия Каптановская, управляющий партнер культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».

До этого сообщалось, что бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября.