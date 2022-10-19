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Работы Пикассо, Репина, Шагала и Пиранези покажут на выставке в Москве

Евгений Белоусов
Город
Работы Пикассо, Репина, Шагала и Пиранези покажут на выставке в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Щетининский переулок, 10с1 Карта всех событий

Бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября. Посетители смогут увидеть работы художников Ильи Репина, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Джованни Батиста Пиранези. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе клуба коллекционеров графики.

— Лист с подписью Ильи Репина, написанный в путешествии, где были созданы легендарные «Бурлаки на Волге», редкую серию офортов Пабло Пикассо и несколько старинных оттисков гравюр Джованни Батиста Пиранези покажут всем желающим, — рассказали в клубе.

Посетители выставки смогут увидеть две графические работы Репина: «Вольск», написанную художником во время летнего путешествия по Волге в 1870 году, а также портрет художника и основателя Киевской рисовальной школы Николая Мурашко.

Также на выставке можно будет ознакомиться с пятью офортами Пикассо, входящими в набор графики «Сюита Воллара». Творчество Шагала будут представлять две цветные литографии «Русалка и сосна» и «Папагено».

Из работ итальянского археолога и гравера Пиранези на выставке будут показаны офорты из серии «Темницы», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик» поступят в кассы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 22 октября.

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