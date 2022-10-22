Андрей Бочкарев: Около четырех тысяч тонн металлоконструкций смонтировали для моста через затон Новинки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Почти 416 тонн металлоконструкций смонтировали в столице для завершения надвижки пролетов моста через затон Новинки. Об этом сообщил в субботу, 22 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Центральный пролет моста через затон Новинки возводится методом продольной надвижки, то есть работы ведутся без ограничения движения судов и остановки навигации. На сегодня уже надвинуто 183 метра тяжелых металлоконструкций, — рассказал он.

Специалистам предстоит смонтировать еще 416 тонн металла для завершения работ. Общая длина будущего моста составит 615 метров, а ширина — 26 метров.

По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект», управляющую строительством объекта) Константина Маслакова, чтобы упростить протяженную конструкцию, главный пролет выполнят из металлических конструкций с ортотропной плитой проезжей части.

Готовность моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ составляет 75 процентов. На сегодняшний день выполнено 980 метров земляного полотна, уложено 950 метров дождевой канализации.