Офис «Мои документы» открылся после капремонта в Мещанском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Центральный административный округ, Мещанский район Карта всех событий

Офис «Мои документы» в столичном районе Мещанский открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 22 октября.

— В этом году после капитального ремонта мы открыли центры госуслуг в районах Свиблово, Южное Медведково и Проспект Вернадского. Первых посетителей после капремонта уже принимает офис «Мои документы» района Мещанский, — отметила она.

Теперь москвичи могут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в отдельном кабинете офиса. Также до конца октября планируется открыть еще два обновленных центра в районах Бирюлево Западное и Хорошево-Мневники.

Специалисты обустроили офис для удобства маломобильных граждан, а также оборудовали комнату матери и ребенка, детский уголок. Также москвичи смогут здесь распечатать документы или снять с них копии, оплатить госпошлины или услуги с помощью терминалов в зале или в окне приема, сфотографироваться, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще два обновленных центра госуслуг открылись в Конькове и в районе Проспект Вернадского в конце августа. По словам Раковой, до конца года после капремонта будут открыты еще шесть центров госуслуг.