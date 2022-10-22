Более 50 семей получили квартиры по реновации в Ново-Переделкине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Скульптора Мухиной, 11/1 Карта всех событий

В рамках программы реновации в Ново-Переделкине предложили жилье для переезда 56 семьям. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в субботу, 22 октября.

— Программа реновации в Ново-Переделкине началась 30 сентября 2022 года. Город предложил равнозначные квартиры в новостройке на улице Скульптора Мухиной 56 семьям из шести старых домов. За это время 90 процентов из них определились с вариантами квартир, кроме того, первые семьи уже заключили договоры с департаментом городского имущества, — рассказал он.

В настоящее время жители домов 3, 5, 7, 9 и 28 на 6-й улице Лазенки, а также дома 9 на 1-й улице Лукино переезжают в новое здание, в расположенный на улице Скульптора Мухиной, дом 11/1. Также продолжается переселение в Филях-Давыдкове, Можайском, Очаково-Матвеевском, Филевском Парке, Солнцеве и Кунцеве и в районе Проспект Вернадского, передает официальный сайт мэра Москвы.

В текущем году по программе реновации в столице расселили более 130 старых домов, новое жилье получили более 22 тысяч москвичей.