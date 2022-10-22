Осенние подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В онлайн-сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку книг на осень. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для взрослых читателей приготовили список «В поисках внутреннего спокойствия», а для юных — «О добре и зле». В каждом из них представлено 30 изданий. Книги помогают взглянуть на жизненные обстоятельства под другим углом и могут оказать терапевтический эффект. Именно такие издания предлагает подборка для взрослой аудитории.

В список для взрослой аудитории представлены книги, которые помогают взглянуть на жизненные обстоятельства под другим углом и могут оказать терапевтический эффект, также сюда вошли и художественные произведения.

Детская аудитория может найти в подборке литературу, которая поможет справиться с непростой ситуацией, поддержит и вдохновит. Для школьница собрана еще и классическая литература, а также сказки.

Книги можно забронировать прямо из дома, а забрать из ближайшей библиотеки. Для этого необходимо иметь стандартную учетную запись на mos.ru и единый читательский билет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Уже свыше 30 тысяч единых читательских билетов оформили жители Москвы на портале mos.ru. Больше всего билетов было выдано онлайн в январе — почти семь тысяч.