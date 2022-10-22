Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Осенние подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы»

Лейла Алиева
Город
Осенние подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В онлайн-сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку книг на осень. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для взрослых читателей приготовили список «В поисках внутреннего спокойствия», а для юных — «О добре и зле». В каждом из них представлено 30 изданий. Книги помогают взглянуть на жизненные обстоятельства под другим углом и могут оказать терапевтический эффект. Именно такие издания предлагает подборка для взрослой аудитории.

В список для взрослой аудитории представлены книги, которые помогают взглянуть на жизненные обстоятельства под другим углом и могут оказать терапевтический эффект, также сюда вошли и художественные произведения.

Детская аудитория может найти в подборке литературу, которая поможет справиться с непростой ситуацией, поддержит и вдохновит. Для школьница собрана еще и классическая литература, а также сказки.

Книги можно забронировать прямо из дома, а забрать из ближайшей библиотеки. Для этого необходимо иметь стандартную учетную запись на mos.ru и единый читательский билет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Уже свыше 30 тысяч единых читательских билетов оформили жители Москвы на портале mos.ru. Больше всего билетов было выдано онлайн в январе — почти семь тысяч.

Москва Книги Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте