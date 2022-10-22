Московские единороссы передали в военный госпиталь медпрепараты для восстановления здоровья участников СВО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы, руководитель московского волонтерского центра «Единой России» Евгений Нифантьев вместе с московскими единороссами привез для ЦВК имени П. В. Мандрыка необходимые лекарственные препараты. Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

— Сегодня с коллегами из московского городского регионального отделения партии навестили бойцов и привезли лекарственные препараты и теплые обеды. И конечно, передали все те теплые чувства, которые сограждане испытывают по отношению к нашим военнослужащим, к нашим бойцам, стоящим на охране российских рубежей, — рассказал он.

Также исполнительный секретарь местного отделения партии Восточного округа Москвы Елена Хаустова привезла бойцам горячие комплексные обеды.

Фото: Александр Четвериков

По ее словам, уже полгода каждую неделю бойцам оказывают необходимую гуманитарную помощь, в частности привозят домашние обеды. Также поддерживается связь с их родными и отслеживается судьба бойцов после выписки из госпиталя.

До этого девушки-волонтеры «Единой России» отправились в район Марьино, чтобы встретиться с многодетной семьей Краевых, чей отец с лета находится в зоне СВО.