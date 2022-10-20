Московские волонтеры «ЕР» поддержали многодетную семью добровольца-участника СВО

Фото: Эльмира Зульгина / МГРО ЕР

Девушки-волонтеры «Единой России» отправилась в район Марьино, чтобы встретиться с многодетной семьей Краевых, чей отец с лета находится в зоне СВО. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила руководитель отдела агитации МГРО «Единой России» Ирина Елиферова.

— История семьи Краевых — не уникальна. Такие семьи, отцы которых отправились защищать Россию, есть во всех городах и регионах. И каждую такую семью важно не оставлять наедине со своими проблемами. Будем помогать и поддерживать всех, кому сейчас это необходимо, — заявила она.

Добровольцы передали семерым ребятам теплую одежду, канцелярские принадлежности, игрушки, еду и сладкие подарки. Волонтеры, в числе которых были руководитель окружного исполкома «Единой России» в ЮВАО Сергей Рыбаков и активист Эльмира Зульгина, также поздравили младшего сына Сергея с днем рождения.

Мальчику исполнилось восемь лет. Мама семейства, Наталья Краева, рассказала, что ее супруг записался добровольцем на фронт сразу же, как только появилась возможность. Вся семья поддерживает его решение, а сама Наталья считает, что так должны поступать все настоящие мужчины, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками общественных пунктов охраны порядка столицы организовали передачу сезонной обуви для детей в ДНР.

Волонтеры сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением нуждающимся семьям. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только партийцы, но и общественные организации, а также сотрудники общественных пунктов охраны порядка.