«ЕР» и общественные пункты охраны порядка в Москве организовали передачу сезонной обуви детям в ДНР

Фото: Андрей Корытник / МГРО ЕР

Московское городское региональное отделение (МГРО) партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками общественных пунктов охраны порядка столицы организовали передачу сезонной обуви для детей в Донецкую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного отделения партии в понедельник, 10 октября.

— 20 тонн гуманитарной помощи направили из московского отделения партии «Единая Россия» вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенатор РФ Инна Святенко и председатель ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич. Более 200 пар осенне-зимней детской обуви, а также продукты питания, медикаменты и средства гигиены уже в течение нескольких дней будут доставлены в ДНР, — говорится в сообщении.

Как уточняется, волонтеры «Единой России» сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением нуждающимся семьям. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только партийцы, но и общественные организации, а также сотрудники общественных пунктов охраны порядка.

По словам координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение», вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, координаторы в регионах на постоянной основе поддерживают связь с представителями ДНР, ЛНР и других районов.

В свою очередь координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы партии «Единая Россия» Инна Святенко отметила, что московское отделение партии регулярно отправляет гуманитарную помощь. Она подчеркнула, что в этом процессе очень помогают волонтеры, работающие в зоне ДНР, ЛНР и на приграничных территориях.

24 сентября на базе Центра молодежного парламентаризма открыли новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи.