Второй штаб по сбору гуманитарной помощи открыли на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Каховка, 21 Карта всех событий

На базе Центра молодежного парламентаризма открыли новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи. Об этом сообщили в субботу, 24 сентября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу улица Каховка, дом 21.

В списке необходимых вещей значатся продукты питания, предметы для детей, одежду, полотенца и постельные принадлежности, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, канцелярские принадлежности, технику и средства мобильной связи, товары для животных. Все это можно принести в штаб.

Из всех штабов в городе собранные вещи отправляется в сортировочно-погрузочный пункт на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей в столице. Помощь отправляется из столицы в регионы под эгидой организации «Российский Красный Крест» и Главного управления МЧС России, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

2 сентября в Москве начали принимать подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи в 12 штабах акции по поддержке жителей Донбасса «Москва помогает».