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Прием вещей для жителей Донбасса начался в Москве

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Прием вещей для жителей Донбасса начался в Москве
Фото: er.ru

Подержанные вещи начали принимать в качестве гуманитарной помощи в штабах акции по поддержке жителей Донбасса «Москва помогает». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

— Горожане, согласно рекомендациям, приносили в штабы по сбору гуманитарной помощи новые товары в упаковке, вещи с этикетками. Программа по очистке позволит москвичам сдавать подержанные вещи, которые смогут помочь нуждающимся в нашей поддержке людям из Донецкой и Луганской народных республик, — заявила председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

12 штабов акции «Москва помогает» работают каждый день — с 10:00 до 19:00. Чтобы одежду приняли, нужно следовать инструкциям по приему: подержанные вещи должны подлежать химчистке, принимается мужская, женская и детская одежда, а также легкий домашний текстиль, обувь, аксессуары, сумки и ремни. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что бывшие в употреблении носки, колготки, нижнее белье и купальники сдавать нельзя.

17 июня власти Москвы и Донецкой народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Основной его задачей является помощь в социальной сфере, медицине, образовании, социальной поддержке и культуре.

Кроме того, по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», зампредседателя Государственной думы Петра Толстого в Донецк был отправлен гуманитарный груз — две 20-тонные фуры.

Москва Донбасс Гуманитарная помощь
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