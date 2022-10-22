Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я мог Игоря выгнать»: Пельш рассказал о причинах конфликта с Угольниковым

Евгений Жуков
Общество
«Я мог Игоря выгнать»: Пельш рассказал о причинах конфликта с Угольниковым
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о настоящей причине конфликта с режиссером Игорем Угольниковым, с которым они вместе вели шоу «Оба-на!». Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

По словам Пельша, у него с Угольниковым «разошлись точки зрения на природу смешного». Знаменитости не смогли прийти к компромиссу в вопросе создания формата телепередач.

— Мы с Лешей (музыкант Алексей Кортнев — прим. «ВМ») хотели делать одну передачу, а Игорь — другую, — признался телеведущий.

Он также добавил, что, пользуясь полномочиями главного режиссера, мог бы выгнать Угольникова и «продолжать делать все по своим правилам».

— Но это было невозможно, потому что… Ну, потому что вот так! — цитирует Пельша «Мослента».

В июле этого года Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на «Встрече выпускников КВН — 2022» в Екатеринбурге. Пельш предположил, что его работу в качестве ведущего юмористического шоу высоко оценили и поэтому пригласили еще раз. При этом обсуждать слухи о плохом состоянии здоровья коллеги он не стал.

Шоу-бизнес Знаменитости Валдис Пельш
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте