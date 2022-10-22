«Я мог Игоря выгнать»: Пельш рассказал о причинах конфликта с Угольниковым

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о настоящей причине конфликта с режиссером Игорем Угольниковым, с которым они вместе вели шоу «Оба-на!». Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

По словам Пельша, у него с Угольниковым «разошлись точки зрения на природу смешного». Знаменитости не смогли прийти к компромиссу в вопросе создания формата телепередач.

— Мы с Лешей (музыкант Алексей Кортнев — прим. «ВМ») хотели делать одну передачу, а Игорь — другую, — признался телеведущий.

Он также добавил, что, пользуясь полномочиями главного режиссера, мог бы выгнать Угольникова и «продолжать делать все по своим правилам».

— Но это было невозможно, потому что… Ну, потому что вот так! — цитирует Пельша «Мослента».

В июле этого года Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на «Встрече выпускников КВН — 2022» в Екатеринбурге. Пельш предположил, что его работу в качестве ведущего юмористического шоу высоко оценили и поэтому пригласили еще раз. При этом обсуждать слухи о плохом состоянии здоровья коллеги он не стал.