Пельш рассказал, почему заменил Маслякова на КВН

Фото: АГН Москва

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на« Встрече выпускников КВН — 2022» в Екатеринбурге. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

Ранее Пельш уже замещал Маслякова в 1/8 финала Высшей лиги. Тогда пять игр были разделены между несколькими ведущими, среди которых были Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.

Пельш предположил, что его работу высоко оценили и поэтому пригласили еще раз.

— Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги — значит я не так плохо провел ее, — отметил Пельш.

Однако комментировать слухи о плохом состоянии здоровья коллеги телеведущий не стал.

— О наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых я очень уважаю, не уполномочен говорить. Когда мне позвонили и попросили провести, то я лишних вопросов не задавал, — заключил Пельш в комментарии для Teleprogramma.pro.

2 февраля телеведущий Александр Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса. При этом он добавил, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на игры будут приглашать известных кавээнщиков и «не чужих игре людей». Фанаты передачи поговаривают, что телеведущий ищет не замену себе на время болезни, а полноценного преемника.

28 июня стало известно о возвращении Маслякова на сцену. Его сын заявил, что телеведущий будет присутствовать в новых играх нынешнего сезона.